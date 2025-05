Stevige vraagtekens geplaatst bij Mathieu van der Poel: "Wil hij dat wel echt?"

Mathieu van der Poel zette na Parijs-Roubaix een punt achter zijn voorjaar en gaat binnenkort weer mountainbiken. Alleen is de vraag van wie die ambitie komt om die discipline opnieuw op te nemen.

Met winst in de Ename Samyn Classic, de E3 Saxo Classic, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix was het opnieuw een bijzonder geslaagd voorjaar voor Mathieu van der Poel. Zijn palmares werd zo nog wat indrukwekkender.

Sindsdien is het stil rond Van der Poel, maar wat we wel weten is dat hij opnieuw zijn mountainbike vanonder het stof heeft gehaald. Op 18 mei staat Van der Poel in Duitsland aan de start van een wedstrijd.

Wil Van der Poel wel mountainbiken?

Voor Van der Poel wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het WK in Glasgow in 2023, een week na zijn wereldtitel op de weg. Sindsdien focuste Van der Poel volledig op de weg, maar dit jaar wil hij ook wereldkampioen mountainbike worden.

"Ik vraag me alleen af of dat mountainbiken iets is wat hij echt wil doen", stelt Nathan Van Hooydonck bij Derailleur. "Of wordt hem dat misschien vanuit Canyon (de fietsenfabrikant, nvdr.) gevraagd om te doen?"

"Want waar haalt hij de tijd vandaan om dat te doen? Ik ga er ook wel van uit dat Alpecin-Deceuninck wil dat zijn best betaalde renners straks gewoon de Tour gaat rijden." Of zal Van der Poel de Tour weer gebruiken om zich voor te bereiden op het WK mountainbiken?