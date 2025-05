Nathan Van Hooydonck doet een opvallende uitspraak die Remco Evenepoel heel graag zal horen

Een renner zal altijd graag horen als hij door een (oud-)collega fervent gesteund wordt. Evenepoel heeft een 'believer' aan zijn kant in de persoon van Nathan Van Hooydonck.

Het laatste beeld dat we van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar gezien hebben, is heel erg verschillend. Pogacar heerste in Luik, Evenepoel moest bergop de rol lossen. Met dat op ons netvlies is het moeilijk voor te stellen dat Evenepoel Pogacar zou verslaan in de Tour. Van Hooydonck wil niet gezegd hebben dat Evenepoel de Tour niet kan winnen.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck wordt besproken hoe Evenepoel na zijn ongeval op training niet anders kon dan de Giro links te laten liggen. "Ja, het is zeker een logische keuze. Ik durf nu niet stellen dat Remco Evenepoel geen kans maakt om de Tour te winnen. Als je zag hoe goed hij al was na een klein beetje training... Hij zit echt in de fleur van zijn carrière. Ik hoop dat hij dit nog heel lang kan vasthouden."

Evenepoel hoort thuis in de Tour

Van Hooydonck is er dus van overtuigd dat Evenepoel nog heel wat beter kan worden richting de Tour. "In elk wedstrijd waar hij start, maakt hij kans om de koers te winnen. Dan is kiezen altijd verliezen. Na alles wat er gebeurd is, is het logisch dat hij kiest voor iets meer voorbereiding om echt goed te zijn op het allergrootste toneel. Daar hoort hij thuis, en dat is in de Tour."

Mag Evenepoel daar op het allerhoogste mikken? "Ik durf niet zeggen dat hij 'm niet kan winnen." Van Hooydonck denkt terug aan die sterke prestaties van Evenepoel uit 2024. "Ik had niet gedacht dat hij op die manier olympisch kampioen kon worden. Een fantastische renner als Valentin Madouas, die top tien rijdt in de Tour en derde wordt in de Ronde van Vlaanderen, wordt klink uit het wiel gereden door Remco Evenepoel."

Van Hooydonck niet te verleiden tot 'foute' uitspraak

Zoiets had Van Hooydonck niet verwacht. "Ik durf aan deze tafel niet zeggen dat Remco Evenepoel geen kans maakt om de Tour te winnen." Moest hij nu eens zeggen dat Evenepoel de Tour niet kan winnen, dan zouden ze wel een goeie titel hebben, lacht presentator Stijn Vlaeminck. "Daar kun je mij niet toe verleiden", kaatst Van Hooydonck de bal terug.