Sep Vanmarcke zet de puntjes stevig op de i: er is één beschrijving over Mathieu van der Poel die hij totaal niet wil horen

Het is belangrijk dat we de prestaties van Mathieu van der Poel naar waarde schatten, met het oog op de wielergeschiedenis. Dan is het ook maar juist dat we ze goed omschrijven.

Daar heeft voormalig wielrenner Sep Vanmarcke ook een punt van gemaakt in de podcast Derailleur. Host Jan Suykens suggereerde op een gegeven moment dat Van der Poel aan het afvinken is en stelde zich de vraag of hij nog lang zo bezig zal blijven. Tenslotte is Van der Poel ondertussen al 30. Vanmarcke vindt net niet dat Van der Poel koersen aan het afvinken is.

"Ik zie hem niet zozeer afvinken, maar ik zie hem meer die erelijst opbouwen." Het is niet muggenziften om dat onderscheid te duiden. Er is een wezenlijk verschil tussen die twee zaken. "Afvinken, dat doe je als je er eentje van alles wint. Maar hij wint ondertussen drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. Ik vind dat hij eerder daar de records aan het halen is. En niet zozeer alle koersen afvinkt."

Van der Poel ligt er niet van wakker

Als Van der Poel dat wel wou doen, dan moest hij het helemaal anders aanpakken. "Dan moest hij zich dringend ook gaan richten op Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije." Dat hij na zijn derde plaats van vorig jaar deze keer in Luik is weggebleven, toont aan dat Van der Poel daar eigenlijk helemaal niet van wakker ligt.

"Hij blijft zich richten op datgene waar hij het beste in is", stelt Vanmarcke ook vast. Voor alle duidelijkheid: de ex-renner kan dat zeker en vast appreciëren. "Het is een ander gegeven maar ik vind het ook mooi. Iedereen is bezig met het scorebord en het afvinken, maar het is ook mooi dat records opnieuw gebroken worden na misschien veertig of vijftig jaar."

Vanmarcke duidelijk over de Tour rijden à la Van der Poel

Nathan Van Hooydonck uitte in diezelfde podcast zijn bewondering over het feit dat Van der Poel in het najaar steeds de verwachtingen laag houdt in de Tour maar daarna wel nog de topvorm bereikt. "Laat ons stellen dat weinig renners het niveau halen om de Tour als aanloop te gebruiken", reageert Vanmarcke.