Thibau Nys krijgt overschot van gelijk: sterke ploegmaat laat zelf nog eens van zich horen over Luik-Bastenaken-Luik

Anderhalve week na Luik-Bastenaken-Luik kijkt niet enkel Thibau Nys maar ook zijn sterke ploegmaat Giulio Ciccone er ongetwijfeld met een goed gevoel op terug. Zij hebben Lidl-Trek toen een mooie uitslag bezorgd.

Vanuit Belgische ooghoek was er logischerwijze veel aandacht voor de prestatie van Thibau Nys, die bij zijn debuut knap vijfde werd in Luik. Eén van zijn ploegmaats deed nog beter en dat was Giulio Ciccone. Hij slaagde erin om de derde plaats weg te kapen, na de ongenaakbare Tadej Pogacar en Ben Healy. Nochtans had Ciccone nog maar pas een andere koers afgewerkt.

Thibau Nys noemt de Italiaan een echte klasbak. Desondanks was ook Nys enigszins verrast door de prestatie van Ciccone, aangezien die zo lang actief moest zijn in de Ronde van de Alpen. Het moest dan toch niet evident zijn om daarna meteen te presteren in Luik-Bastenaken-Luik, oordeelde Nys. Het is alleszins gebleken dat het wel mogelijk was.

Ciccone ook zelf verrast

Bij La Gazzetto dello Sport heeft Ciccone zijn laatste interview gegeven voor zijn vertrek naar Albanië voor de Grand Partenza van de Giro. Hij blikt ook nog eens terug op die hele periode van de Ronde van de Alpen en Luik-Bastenaken-Luik. Het blijkt dat Thibau Nys niet de enige was die best verrast was. Dat was Ciccone zelf immers ook.

"Eerlijk gezegd verwachtte ik niet om zo goed te presteren. Ik was niet op zoek naar een piek in mijn vorm. Ik volgde de gebruikelijke opbouw naar de Giro: een hoogtestage van drie weken, zonder blok om terug meer frisheid op te doen, om dan naar de Rone van de Alpen te gaan. We zullen nu zien wat er gebeurt in de Giro", aldus Ciccone.

Ciccone zet druk op zijn Giro-deelname

Zo legt hij zichzelf wel druk op, want hij maakt duidelijk dat de Giro eigenlijk het belangrijkste voor hem is. Ciccone was al drie keer goed voor een ritzege in de Giro en veroverde in 2019 de blauwe trui als winnaar van het bergklassement.