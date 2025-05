Ondanks de zaak pro en contra: Johan Bruyneel heeft geen enkele twijfel en duidt nu al de winnaar van de Giro d'Italia 2025 aan

Johan Bruyneel is niet bang om vooraf zijn kaarten op tafel te gooien. De winnaar van de Giro wordt volgens hem Primoz Roglic.

Dat zegt Bruyneel in de vooruitblik op de Giro in de podcast The Move. "Ik tip op Primoz Roglic om te winnen. Hij is iemand die de dingen kan uitvoeren, hij is iemand die berekend koerst. Deze koers past perfect bij hem. Bovendien heeft hij een heel goede ploeg." De verwachting is dat het zo'n beetje een tweestrijd met Ayuso wordt. "Ik ben het er mee eens dat Ayuso de andere grote favoriet is."

De Spanjaard heeft zeker ook positieve punten om zich aan op te trekken. "Hij verkeert dit seizoen in uitstekende vorm. Hij heeft twee eendagskoersen en Tirreno-Adriatico gewonnen en werd tweede in de Ronde van Catalonië. Hij verloor die laatste rittenkoers op de laatste dag. Op het Montjuic-circuit in Barcelona gaf hij geen geweldige indruk."

Red Bull en UAE zijn elkaar waard

Uitgezonderd die ene dag is het bilan van 2025 dus overwegend positief. "Het is duidelijk dat hij de kwaliteiten heeft. Hij heeft ook een erg sterke ploeg rond zich. Red Bull en UAE zijn elkaar waard. Ik denk gewoon dat Primoz meer regelmaat en ervaring heeft dan Ayuso, die nog maar één keer het podium gehaald heeft in een grote ronde."

Het seizoen van Ayuso draait wel grotendeels rond de Giro. "In het voordeel van Ayuso speelt dat hij jong is en dit zijn grote doel is. In zijn ogen is hij de kopman van zijn ploeg." Misschien komt er wel wat wrijving in de ploeg, want mogelijk start ook Adam Yates met enige ambitie. "Adam Yates is waarschinlijk professioneel genoeg om te beseffen dat Ayuso momenteel iets sterker is."

Bruyneel denkt dat Roglic weinig laat liggen

Wat is de conclusie als je al die zaken optelt? "Je kunt een zaak voor en tegen beide kanshebbers maken, maar ik ga voor de precieze uitvoering van Primoz Roglic. Er zal een moment komen dat Ayuso beter zal zijn dan Roglic. Ik ben niet zeker dat het dit jaar al het geval is."