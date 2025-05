Pidcock is helemaal niet opgezet met de start van de Giro d'Italia

Ook Tom Pidcock staat vrijdag aan de start van de Giro d'Italia. Al vindt hij het vreemd om in Albanië te moeten vertrekken.

Vrijdag wordt de Giro d’Italia op gang getrokken met een eerste rit in lijn. De Grande Partenza wordt dit jaar in Albanië gehouden.

Ook Tom Pidcock is van de partij. Hij wordt zelfs naar voren geschoven als één van de mogelijke namen om op dag één meteen de roze leiderstrui te pakken.

“Ik denk niet dat het zwaar genoeg is om enkele snellere gasten te lossen, maar goed, dat weten we op vrijdag. Realistisch gezien is dat niet mogelijk, al zal het ook een zware rit worden. Dat is een eerste etappe van een grote ronde namelijk altijd”, vertelt hij aan Indeleiderstrui.

Pidcock reed nog aardig wat voorjaarsklassiekers in de laatste weken, maar toch trekt hij naar de Giro. “Ik ben goed hersteld van de klassiekers in de Ardennen. Ik voelde me elke wedstrijd beter worden en ben ook in de flow gekomen, die ik na Milaan-Sanremo wat verloor.”

De Brit zit wel met een vreemd gevoel voor deze start. “Ik heb niet echt dat grote ronde-gevoel. Hoe dat komt? Het is niet echt een land met wielerhistorie, maar het is ook weer leuk om in een land te komen waar ik nog niet geweest was.”