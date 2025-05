Bakelants wijst "verbrodder" van Van Aert aan, maar trekt ook heel belangrijke conclusie

Geen roze trui voor Wout van Aert in de eerste etappe van de Giro, die moest hij aan Mads Pedersen laten. Jan Bakelants zag wel een bijzonder sterke Van Aert, die nog altijd mag dromen van de roze trui.

Op de laatste beklimming had Wout van Aert het even moeilijk, maar hij overleefde wel en kon zo sprinten voor de overwinning en de roze trui in de straten van Tirana. Maar Mads Pedersen bleek uiteindelijk net iets te sterk.

Al had het ook anders kunnen aflopen, want net voor het ingaan van de laatste bocht wrong de Venezolaan Orluis Aular (Movistar) zich nog tussen Pedersen en Van Aert. Hij sloot Van Aert ook nog wat in tijdens de sprint.

"Aular verbrodt het feest van Van Aert", stelde Jan Bakelants bij VTM. "Maar het is zijn goed recht om zich daar tussen te zetten." Ook Van Aert baalde van Aular. "Het was een sportieve strijd. Maar ik had liever dat Aular voor mijn wiel had gekozen."

Van Aert kan zich optrekken aan eerste Giro-rit

Van Aert staat nu op vier seconden van Pedersen. "Morgen (zaterdag in de tijdrit van 13,7 kilometer, nvdr.) moet hij die vier seconden wel kunnen goedmaken", stelt Bakelants. Maar hij ziet vooral een mentale opsteker voor Van Aert.

"Hij is tien centimeter gegroeid, want hij zat gewoon in een groep met heel veel klassementsrenners." Wordt deze eerste etappe de voorbode voor een Giro waarin Van Aert opnieuw stevig kan uitblinken zoals in de Vuelta vorig jaar?