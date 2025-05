Keert de Giro terug naar België? Giro-organisatie komt met verrassende boodschap

Met Albanië kiest de Giro al voor de 15de keer voor een start buiten de Italiaanse grenzen. Komt België binnenkort nog eens aan de beurt?

De voorbije twee jaar lag de start van de Giro in Italië, dit jaar trekt de Grande Partenza opnieuw naar het buitenland. In 2022 werd het startschot gegeven in het Hongaarse Budapest, in 2018 trok de Giro zelfs naar Israël.

In 2016 was het Nederlandse Apeldoorn het startpunt van de Giro, in 2014 het Noord-Ierse Belfast, in 2012 het Deense Herning en in 2010 het Nederlandse Amsterdam. In 2006 ging de Giro van start in Seraing.

Keert de Giro terug naar België?

Das was ook de laatste keer dat de Giro in België is geweest, na eerdere passages in 1973 en 2002, maar daar kan binnenkort wel eens verandering in komen. "Het zou een droom zijn om terug te keren", zegt RCS-baas Paolo Bellino bij La Dernière Heure.

"België is een wielerland en iedereen die sportevenementen organiseert, zeker in het wielrennen, zou graag de kans krijgen om iets in België te doen. Jullie land heeft zijn knowhow en gastvrijheid al bewezen. Dus ja, wij zouden zeer blij zijn om terug te komen naar België."

Vraag is alleen wanneer dat zou kunnen. In 2026 en 2027 lijkt de Giro in het Midden-Oosten te starten, met de Saudische regio AlUla en ook VAE-hoofdstade Abu Dhabi. In 2028 zou België dus weer een kans maken.