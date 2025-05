Ploegmaat Van Aert waarschuwt voor gevaar in eerste Giro-rit en weet wat cruciaal wordt

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze met Wout van Aert en Olav Kooij twee kanshebbers op de eerste roze trui in de Giro. Ploegmaat Dylan van Baarle weet waar het gevaar ligt in die eerste etappe.

Visma-Lease a Bike is sinds woensdag in Albanië voor de start van de Giro en ging de wegen ook al eens gaan verkennen. Voor Nederlander Dylan van Baarle was het toch even schrikken toen hij op de fiets sprong.

"Toen we de finale van de eerste etappe aan het verkennen waren, reden we de stad in en waren er gewoon nog hele stukken asfalt weg. Die waren ze op het gemak aan het vullen, haha", zegt Van Baarle in de podcast In Koers.

Van Baarle ziet Kooij en Van Aert als kanshebbers

"Op de klim (die in de finale twee keer moet beklommen worden, nvdr.) is het asfalt wel oké, maar niet heel breed. We hebben de eerste etappe verkend, en met Wout en Olav hebben we misschien twee mannen die kunnen meedoen voor de overwinning."

De scherprechter in de finale wordt de beklimming van Surrel (7 km aan gemiddeld 4.4%). De derde kilometer is gemiddeld 8,4%, dat zal de lastigste worden. Van Baarle denkt echter niet dat de beslissing op de beklimming zal vallen.

"Ik denk dat de klim misschien nog niet het belangrijkste is, maar vooral de positie naar het klimmetje toe en de afdaling kan cruciaal worden", zegt de Nederlander nog. Na de top van de laatste beklimming is het nog zo'n elf kilometer, met de afdaling die tot de slotkilometer duurt.