Bakelants ziet belangrijke les én veeg teken voor Van Aert: ex-renner ook klaar en duidelijk over concurrenten voor roze in tijdrit

Jan Bakelants is behoorlijk positief over Wout van Aert maar er is wel degelijk gemengd nieuws. De les na rit 1 is wel dat de pure sprinters pijn gedaan kunnen worden.

Bakelants beschouwde de tweede plaats van Van Aert in de eerste Giro-rit vooral als een opsteker en was ook optimistisch over de kansen van die laatste om het roze te pakken in de tijdrit. De cocommentator ging tijdens de VTM-uitzending van de openingsetappe ook nog iets dieper in op de perspectieven die Van Aert nu heeft in deze Giro.

"Hij heeft veel opgestoken", denkt Bakelants. "Hij heeft gezien dat directe concurrenten als Kaden Groves te kraken zijn bergop." In ritten die niet volledig vlak zijn, kunnen de pure sprinters dus overboord gegooid worden. Alleen heeft Van Aert veel zelf moeten opknappen. "Zijn ploeg is een beetje tegengevallen, wat de zaken duidelijk maakt. Yates is iemand waar op kan gespeeld worden, maar voorts rijden ze in dienst."

Kleine marges in voordeel en nadeel Van Aert

Van Aert begint aan de tijdrit in Tirana met een achterstand van vier seconden op Pedersen en een voorsprong van zes seconden op Ayuso. Beiden moeten toch gezien worden als concurrenten voor die roze trui. "Ten opzichte van Ayuso is het hetzelfde als bij Pedersen: de marge is klein en kan goedgemaakt worden", waarschuwt Bakelants.

Al is het mogelijk dat er in het hoofd van Ayuso iets anders zal spelen. "Die heeft misschien wel wat averij opgelopen, hij heeft toch een klein mentaal tikje geïncasseerd." Bakelants verwijst zo naar een klein valpartijtje van Ayuso in het begin van de eerste rit, waardoor de kopman van UAE ook van fiets moest wisselen. Gelukkig was er voldoende tijd om zijn plek in het peloton weer in te nemen.

Schuivertje van Ayuso

"Dat was misschien een schuiver zonder gevolg, maar je bent toch altijd een beetje huid kwijt." Het kan vooral tussen de oren een factor worden. "Je pakt dat mee", besluit Bakelants.