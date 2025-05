Het grote doel van Wout van Aert? Sarah De Bie verklapt wanneer zij met de kids in de Giro aanwezig zal zijn

Wout van Aert is een renner die heel hard met zijn job bezig is. Maar ook zijn gezin is van enorm groot belang voor hem.

We hoorden het al over zijn ploegmaat Jonas Vingegaard en ook bij Wout van Aert is het zo. Het gezin is voor de renners van Visma Lease a Bike van groot belang.

Al is er ook heel veel tijd dat zijn vrouw en kinderen het zonder hem moeten stellen, maar dat moet ook voor het mooie leven dat ze aan zijn verdiensten overhouden.

“We beseffen natuurlijk heel goed dat we door wat Wout doet een heel mooi leven hebben. Het brengt ons heel veel mooie dingen. Maar eerlijk gezegd: de dichte vrienden – die er ook zijn op de moeilijke momenten – die willen niet wisselen. Daar ben ik tamelijk zeker van”, vertelt Sarah aan Het Nieuwsblad.

Momenteel zijn de kids en Sarah nog niet van de partij in de Giro, maar ze zijn wel van plan om binnenkort de koffers richting Italië te âllen.

“Het plan is om erbij te zijn vanaf Lucca (de tijdrit op 20 mei, na de tweede rustdag, red.). We willen ook niet te vaak weg zijn met de kinderen. Georges gaat heel graag naar school en daar willen we een routine in houden”, klinkt het.

Dan weten we meteen dat de tijdritten, zoals Wout van Aert zelf zei eerder deze week, heel erg belangrijk zijn voor hem. Wat zou het mooi zijn dat hij de bloemen pakt, precies wanneer zijn vrouw en kinderen er zijn.