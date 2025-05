Kon opdoffer Soudal Quick-Step vermeden worden? Bakelants en Wuyts na crash Landa hard voor organisatie en regisseur: "Heel slecht gedaan, totaal overbodig"

Bij Soudal Quick-Step grijpen ze zich naar de haren na de crash van Landa. Bakelants en Wuyts hebben daar wel wat over te zeggen.

In één van de slotkilometers in de openingsetappe van de Giro schatten enkele renners een bocht verkeerd in. Vooral Landa tuimelde helemaal naast de straat nog een stukje naar beneden. Ook Jan Bakelants zag het tijdens de VTM-uitzending gebeuren. "Dat ziet er niet goed uit", wist de ex-renner meteen. "Hij hangt zelf aan die borduur en dan..."

Michel Wuyts was meteen bikkelhard voor de organisatie en vond dat daar een soort boarding moest staan. Er was enkel een lint gespannen, voorts gaf niets aan dat dit wel eens een gevaarlijk punt moest zijn. "Ja, dat is natuurlijk het gevolg als je hier wil starten", verwijst Bakelants naar het feit dat de Giro van start ging in Albanië en niet in Italië.

Ook Bakelants wijst RCS met de vinger

Bakelants drukte het misschien iets minder hard uit maar was het wel volmondig eens met de mening van Wuyts. "Dan nog mag je van een organisator als RCS verwachten dat dat beter gekanaliseerd is. Het gaat altijd daarover: het kanaliseren van het peloton. En dat is heel slecht gebeurd hier", trekt ook Bakelants een strenge conclusie.

Poor Bramati witnessing this again. Remco 2020 Lombardia / Landa 2025 Giro



Poor Landa with stable fracture of the Th 11 vertebra. This will require Mikel to remain in a stable lying position for an extended period of time. #GirodItalia pic.twitter.com/cOasBy3sfq — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 9, 2025

Na de aankomst werd plots ook een beeld getoond van Landa die vastgebonden ligt op een draagberrie. Daar was Bakelants ook niet over te spreken. "Wat denkt de regisseur om dat soort beelden tussen te gaan monteren? Dat vraag ik mij dan af. Dat is totaal overbodig." Dit soort crashes kunnen altijd akelige beelden opleveren.

Opgave Landa

In elk geval was het voor de kijker zo wel meteen duidelijk dat de Giro van Mikel Landa er reeds op zat. De opgave van de Spanjaard was een feit.