Ploegleider van Visma Lease a Bike waarschuwt voor de tijdrit van vandaag in de Giro

Wout van Aert doet vandaag een nieuwe gooi naar de leiderstrui in de Giro. Dan moet hij wel de beste zijn in een tijdrit van iets meer dan 13 kilometer.

De Giro d’Italia begon vrijdag met een rit in lijn. Daarin sprintte Mads Pedersen net iets sneller dan Wout van Aert. Onze landgenoot probeert vandaag de roze trui in handen te krijgen.

Daarvoor moet hij dan wel de tijdrit op zijn naam schrijven. Kort voor de middag verkende Van Aert het parcours van 13,7 kilometer. Ploegleider Marc Reef waarschuwde alvast.

“Het is een mooi parcours voor Wout”, vertelt hij aan Sporza. “Een heel snelle omloop op de grote molen.” Ideaal voor Van Aert dus.

Maar het parcours is ook gevaarlijk. “Het wordt wel oppassen geblazen in de bochten. Want het asfalt ligt er aardig glad bij en er liggen wat putten. Dat kan bepalend zijn.”

Ook het klimmetje is op het lijf van Van Aert geschreven. “Het stijgt gemiddeld 5 procent over bijna anderhalve kilometer. Na de top is het wind mee. Dat is ook niet verkeerd. Hij gaat er alles uithalen.”

Op een dergelijk kleine afstand zullen de tijdsverschillen niet groot worden, maar dat is niet erg. Voor Van Aert gaat het om de ritzege en de leiderstrui.