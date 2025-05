Plugge ontkent de beweringen van Johan Bruyneel over Van Aert: "Dit klopt niet"

Wout van Aert is bezig aan zijn eerste Giro d'Italia. Al zou hij daar volgens Bruyneel sportief gezien niet moeten staan. Dan is er maar één andere reden meer waarom hij het wel doet...

Wout van Aert miste vorig jaar zijn deelname aan de Giro d’Italia, nadat hij zwaar gevallen was in Dwars door Vlaanderen. En ook dit jaar was hij er bijna niet bij.

Van Aert sukkelde in de aanloop naar de Ronde van Italië immers met een virale infectie, maar hij is voldoende hersteld om toch van start te gaan in de Giro.

Johan Bruyneel vertelde in een interview met HUMO dat het eigenlijk van moeten was voor Van Aert. Vorig jaar had Visma Lease a Bike immers een serieus startbedrag gekregen.

Daarom moest Van Aert volgens Bruyneel wel aan de start komen in Albanië, ook al is dat helemaal geen goed idee om daar te koersen als je ook top wil zijn in de Tour de France.

“Ik heb Johan erg hoog zitten, maar dit klopt niet”, zegt Richard Plugge van Visma Lease a Bike over de uitspraken van Bruyneel aan Indeleiderstrui.

“De gezondheid van een renner is de enige parameter waarmee we rekening houden om een renner te laten starten. Als een renner te ziek is, of koorts heeft, start hij niet”, is Plugge heel erg duidelijk.