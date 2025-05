Wout van Aert prijst iemand in het bijzonder en doet een doodeerlijke onthulling: "Ik heb zo hard afgezien"

We weten dat Wout van Aert zelden de dingen verbloemt. Hij doet dan ook een doodeerlijke onthulling over zijn gevoel tijdens de eerste etappe van de Giro.

Van Aert gaf al te kennen dat zijn tweede plaats in de openingsrit een beter resultaat was dan verwacht. Ook bij Eurosport reageerde de Belg van Visma-Lease a Bike: hij had het dan vooral over zijn gevoel op de klimmetjes. "Ik voelde me tijdens de rit niet goed, maar zoveel kansen krijg je niet om de roze trui te pakken. Daarom wilde ik het echt proberen."

Tijdens de laatste passage over de Surrel zakte Van Aert vrij diep weg. "Op het laatste klimmetje heb ik zo hard afgezien, gewoon om me vast te klampen." Er was dus geen sprake van een mentaal spelletje richting de concurrentie. "Maat, ik zat compleet op de limiet. Er was geen sprake van bluf ofzo. Het was gewoon naar de top klauteren."

Inspanning Kelderman belangrijk

Mede dankzij de hulp van de ploeg is het gelukt om niet te lossen. "Mijn ploegmaats waren de hele dag exceptioneel. We zaten de hele dag er goed bovenop. De laatste inspanning van Wilco Kelderman was ook nodig om de concurrentie te laten zien dat ik er nog altijd zat", pikt Van Aert er één ploegmaat in het bijzonder uit om in de bloemetjes te zetten.

Bij de eerste kans om de roze trui te pakken is het dus net niet gelukt. Er volgt nog wel een tweede mogelijkheid, met het werk tegen de klok. Van Aert heeft dit seizoen nog niet veel tijdritten gereden, maar we weten dat hij deze discipline in principe wel onder de knie heeft. "Ik ga zo goed mogelijk proberen te recupereren voor de tijdrit. Ik ben van plan om het dag per dag te bekijken."

Kleine opsteker voor Van Aert

In die optiek zal Van Aert die tweede plaats in de eerste rit als een kleine opsteker beschouwen waar hij op kan voortbouwen.