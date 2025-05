🎥 Nu kreeg ze wel hulp van SD Worx-Protime: Vollering profiteert van opmerkelijke tactiek Van der Breggen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Demi Vollering heeft voor de twee keer de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. De Nederlandse won de slotetappe en haar eindzege kwam nooit meer in gevaar.

In de tweede bergrit van de Vuelta Femenina pakte Demi Vollering ook haar tweede ritzege en zo gaf ze haar tweede eindzege op rij ook nog wat meer glans. Voor de Nederlandse was het dan ook gewoon een kwestie van volgen in de laatste etappe.

Haar ex-ploegleidster en ex-ploegmaat Anna Van der Breggen legde in de laatste 5,5 kilometer een stevig tempo op en gaf Vollering zo een lead-out tot aan slotkilometer. En opmerkelijke tactiek van Van der Breggen.

Vollering profiteert van lead-out Van der Breggen

De Nederlandse moest 45 seconden goedmaken op Vollering, maar slaagde er niet om weg te rijden. En dus bleef ze maar op kop beuken, voor het eerst sinds lang leek Vollering hulp te krijgen van iemand van SD Worx-Protime.

"Anna (van der Breggen, nvdr.) probeerde ons eraf te rijden met een hoog tempo, maar ik wist dat ik nog iets over had", zei Vollering. "Ik wachtte op het laatste steile stuk om aan te vallen en zo te winnen."

"Ik hoefde geen risico's te nemen, maar wilde wel graag de etappe winnen. Dus ik moest wachten, wat niet makkelijk was, want ik wilde graag. Uiteindelijk mocht ik gaan in de slotkilometer en gaf ik alles tot de meet."