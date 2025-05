'Extra geld voor komst Evenepoel? INEOS Grenadiers bereikt deal voor fusie met andere ploeg'

INEOS Grenadiers heeft het al een tijdje moeilijk om echt mee te strijden met de wereldtop. Extra geld is dus welkom en dat lijkt er te komen uit Franse hoek.

Van 2010 tot 2020 domineerde INEOS Grenadiers, voorheen Team Sky, de grote rondes. Het won zeven keer de Tour met Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. De eindzege van de Colombiaan dateert echter al van 2019.

Bernal won in 2021 ook de Giro, maar dat is voorlopig de laatste zege in een grote ronde van de Britse ploeg. Ze heeft het moeilijk om te concurreren met de topploegen van nu, zoals UAE Team Emirates-XRG en Visma-Lease a Bike.

En dus zoekt de ploeg naar extra geld om opnieuw aan de top te kunnen meedoen. Volgens The Times is er een deal zijn met TotalEnergies, dat in principe zelf nog hoofdsponsor is van de gelijknamige ploeg tot eind 2026.

Extra kapitaal om Evenepoel binnen te halen?

Wellicht komt er een fusie tussen de twee ploegen, maar veel details zijn er op dit moment nog niet bekend. INEOS Grenadiers werd de voorbije weken gelinkt aan een transfers van Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) en Cosnefroy (Decathlon-AG2R), met een Franse sponsor is dat niet onlogisch.

De extra kapitaalinjectie zou ook kunnen betekenen dat de ploeg zijn pijlen opnieuw richt op Remco Evenepoel. INEOS Grenadiers zou de fietsen van Pinarello alvast inruilen voor die van Specialized, waar Evenepoel ook een persoonlijke deal mee heeft.