Nieuwe offday in de Giro: Wout van Aert onthult wat er aan de hand is

Wout van Aert had opnieuw een mindere dag in de Giro. Hij moest bergop al snel lossen en kwam uiteindelijk binnen op ruim een kwartier van winnaar Mads Pedersen.

In de tijdrit op dag twee kreeg Wout van Aert al een tikje in het klassement en was de roze trui ver weg, in de derde rit moest hij de roze droom van definitief opbergen. Hij volgt nu op zestien minuten van roze trui Mads Pedersen.

Op de Llogarapas (10,5 km aan 7,5%) moest Van Aert laten lopen en hij drong daarna niet meer aan. "Ik had het al zwaar op die klim daarvoor, op de Llogarapas voelde ik dat het niet mijn dag zou worden", zei Van Aert bij VTM.

"Ik heb mezelf dan ook niet gemoeid bij het positioneren in aanloop naar de laatste beklimming. Nadat ik gelost was, heb ik rustig aan gedaan, maar lossen doe je nooit uit luxe. Het ging niet goed en dan heb ik gekozen om deze dag te overleven."

Kan Van Aert beter worden op rustdag?

Het Albanese drieluik zit er op en het peloton maakt straks nog de oversteek naar Italië. Hoe blikt Van Aert er op terug? "De eerste rit was beter dan ik had gehoopt, daarna werd de logica wel gerespecteerd. We moeten even geduld hebben."

Maandag staat er een eerste rustdag op het programma, kan die nog helpen om wat beter te worden? "Dat denk ik wel. Ik ben weer gezond en ik denk dat ik weer stap voor stap beter zal worden door te koersen", besloot Van Aert nog.