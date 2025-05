Ploegmaat spreekt zijn ontgoocheling uit nadat Van Aert snel moet lossen bergop

Wout van Aert heeft bergop de rol moeten lossen in de derde etappe van de Giro. Bij Visma-Lease a Bike wisten ze al vroeg dat Van Aert geen hoofdrol zou spelen.

Na zijn teleurstellende tijdrit was het voor Wout van Aert afwachten hoe het zou zijn met zijn benen tijdens de derde etappe van de Giro. Niet goed werd al snel duidelijk, want Van Aert loste bergop de rol en verloor een kwartier.

Bij Visma-Lease a Bike kregen ze al snel het sein dat Van Aert geen hoofdrol zou spelen in de derde rit. "We hadden gehoopt dat Wout goed was, mee die klim over zou gaan en dan zou kunnen sprinten. Maar dat was niet helemaal het geval", zei ploegmaat Bart Lemmen bij Eurosport.

"Voor de lange klim waren er al een paar hupjes. Daar zei hij al dat hij eigenlijk niet de benen had die nodig waren. Dat bleek ook snel." Van Aert forceerde zich niet en liet lopen, in het klassement is Van Aert nu 106de, op iets meer dan 16 minuten van leider Mads Pedersen.

Visma-Lease a Bike denkt snel aan Yates

Bij Visma-Lease a Bike was het daarna schakelen. "Voor ons was het dan zaak om de dag door te komen, geen tijd te verliezen met Simon (Yates, nvdr.) en met iedereen veilig over de streep te komen. Dat is gelukt, dus dat is goed. Maar we hoopten op meer."

Maandag staat er een rustdag op het programma in de Giro, dinsdag wordt er een massasprint verwacht in Lecce. Daar zal Van Aert lead-out zijn voor Kooij, de komende twee dagen kan hij dus gebruiken om te herstellen en beter te worden.