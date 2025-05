Wisselvallige Wout van Aert in de Giro: ploegleider heeft daar maar één verklaring voor

Een goede dag en een mindere dag, dat is tot nu toe de Giro van Wout van Aert geweest. En dat zal niet de laatste keer zijn, denkt ploegleider Marc Reef.

Na zijn tweede plaats in de openingsrit mocht Wout van Aert dromen van de roze trui in de tijdrit, maar de realiteit was hard. Van Aert werd 34ste en zakte naar plaats elf in het klassement op 32 seconden van roze trui Roglic.

De ziekte tijdens zijn voorbereiding heeft dan toch grote invloed gehad op Van Aert, werd zo duidelijk. Van Aert zelf heeft geprobeerd om daar niet meer te veel aan te denken sinds de start van de Giro en riep het dan ook niet in als excuus.

Ziekte zorgt voor wisselvallige Van Aert

Ploegleider Marc Reef vindt echter dat Van Aert dat wel mag doen. "De basis van Wout is door die ziekte erg smal", zegt hij bij HLN. Van Aert was nog niet hersteld van zijn inspanningen van de eerste rit van de Giro.

"Vrijdag was voor Wout en ons een positieve verrassing, zaterdag zagen we hoe het op dit moment echt is gesteld met Wout", stelt Reef. En het zal wellicht niet de laatste keer zijn tijdens deze Giro dat we een wisselvallige Van Aert gaan zien.

Vraag is of Van Aert in rit drie wel opnieuw kan presteren. Op 50 kilometer van de streep doemt de zware beklimming van Qafa e Llogarasë (10.5 km aan 7.5%) op. Als de klassementsrenners of Lidl-Trek stevig doortrekken, zal het voor Van Aert wellicht moeilijk worden om aan te klampen.