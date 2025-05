🎥 Van der Poel maakt stevig indruk in Spanje en lijkt helemaal klaar voor zijn oude liefde

Mathieu van der Poel is in Spanje opnieuw stevig aan het trainen. De Nederlander haalt deze week nog eens zijn mountainbike vanonder het stof en komt aan de start in Duitsland.

Sinds zijn derde zege op rij in Parijs-Roubaix is Mathieu van der Poel niet meer in actie gekomen. De Nederlander nam even vakantie, maar is ondertussen weer stevig aan het trainen in Spanje met zijn vaste trainingsmakkers Freddy Ovett en Luke Verburg.

Van der Poel trok afgelopen zondag op pad voor een tocht van zo'n 200 kilometer, met onderweg ook de beklimming van de Coll de Rates, een klim die door renners vaak gebruikt wordt om te testen hoe het met hun vorm gesteld is.

Van der Poel klaar voor comeback op de mountainbike?

Volgens de gegevens van Ovett gaat het wel goed met Van der Poel. De Australiër postte op Strava een trainingsrit van zo'n 200 kilometer met een gemiddelde snelheid van 33,2 kilometer en onderweg ook ruim 2.800 hoogtemeters.

Van der Poel reageerde op een video van Ovett met: “Keuken heropend”. Vrij vertaald betekent dat dat Van der Poel en co goed gekookt waren en er dus stevig waren ingevlogen. Dat is ook te zien aan het gezicht van Van der Poel in de video.

Zondag komt Van der Poel weer in actie, maar dan wel op de mountainbike. Hij komt aan de start in het Duitse Heubach, een wedstrijd die geen deel uitmaakt van de Wereldbeker. Voor Van der Poel wordt het zijn eerste wedstrijd op de mountainbike sinds het WK in september 2023.