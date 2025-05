🎥 Wil Tour-organisatie spektakel in de slotrit? "Klassement kan nog compleet veranderen"

De geruchten over het bevatten van de Butte Montmartre, de kasseiklim naar Montmartre, deden al een paar weken de ronde. Die beklimming lokte vorig jaar zo'n 500.000 mensen naar de olympische wegrit in Parijs.

Omdat het dit jaar 50 jaar geleden is dat de Tour voor het eerst aankwam op de Champs-Élysées, wil de organisatie van de Tour de slotrit iets aantrekkelijker maken. Want de voorbije jaren werd die slotrit gewoon een criterium waarbij er dan gesprint werd voor de zege.

En dus wordt het peloton over Montmartre gestuurd. De precieze details zal ASO uit de doeken doen op een persconferentie op 21 mei. Maar ex-renner Jacky Durand pakte bij Eurosport France uit met twee opvallende geruchten die hij opving van de burgemeester van Parijs.

Volgens de Fransman zouden de renners maar liefst drie keer de Butte Montmartre moeten trotseren. En volgens Durand zou de laatste beklimming op amper vier kilometer van de streep van liggen.

"Je vergeet zo de sprinters, en het algemeen klassement kan op de laatste dag compleet veranderen", stelde Durand. Evenepoel liet zich eerder al negatief uit over de beklimming van Montmartre in de Tour, deze plannen zullen hem wellicht allerminst gelukkig maken.

"Les sprinteurs, vous oubliez, et le général peut être complètement bouleversé le dernier jour" : Jacky Durand vous en dit plus sur l'ultime étape du Tour de France 2025 qui passera par la butte Montmartre (et pas qu'une fois a priori) #TDF2025 #LesRP pic.twitter.com/5CmrGUTFrV