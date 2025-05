Enkele maanden geleden had hij er geen zin in: Foré ziet nieuwe meesterknecht voor Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De kans lijkt klein dat Remco Evenepoel deze zomer kan rekenen op Mikel Landa in de Tour. Soudal Quick-Step heeft volgens CEO Jurgen Foré echter al een vervanger klaarstaan.

Door een gebroken ruggenwervel moet Mikel Landa de komende vier weken in zijn bed rusten, de kans lijkt dus klein dat de Spanjaard op 5 juli aan de start kan staan van de Tour. En dat is een probleem voor Evenepoel.

Hij rekende in de Tour opnieuw op de ervaring van Landa om hem een goed eindklassement te bezorgen. Evenepoel werd dankzij Landa vorig jaar derde in de Tour, de Spanjaard werd zelf ook nog vijfde.

Wordt Paret-Peintre de vervanger van Landa in de Tour?

CEO Jurgen Foré ziet echter al een vervanger voor Landa in de Tour. "Valentin Paret-Peintre is goed aan het herstellen van zijn staartbeenbreuk. Hij heeft bij zijn vorige ploeg voor Ben O'Connor al bewezen dat hij in het hooggebergte van dienst kan zijn", zegt hij bij HLN.

Paret-Peintre had normaal ook de Giro moeten rijden, maar viel eind maart in de Ronde van Catalonië en raakte niet op tijd fit. Dat de Fransman misschien wel de vervanger zou kunnen van Landa, is wel opvallend.

Begin dit jaar stond de Paret-Peintre er niet echt voor open om de Tour te rijden. Dat was wel met de wetenschap dat hij ook al de Giro zou hebben gereden. Dat is nu niet het geval, waardoor Paret-Peintre wel eens zijn debuut zou kunnen maken in de Tour.