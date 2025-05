Johan Bruyneel niet akkoord met Jip van den Bos en geeft Primoz Roglic opvallend advies: "Je ziet het nog zelden"

Johan Bruyneel heeft een andere kijk op de zaken in vergelijking met Jip van den Bos. Zij dacht dat Ayuso meer tijd kon winnen als zijn ploegmaat Del Toro niet naar de tweede plaats spurtte in de zevende Giro-rit. Bruyneel wijst naar de boni's en heeft ook raad voor de ploeg van Roglic.

Johan Bruyneel had in de podcast The Move vooral veel lof voor de recente ritwinnaar uit de Giro. "Als mensen vonden dat Ayuso er niet goed uitzag, dan is dit zijn antwoord. Hij staat eigenlijk in een geweldige positie in het klassement. Hij is sterk, hij heeft een sterke ploeg en zij moeten de verantwoordelijkheid van de koers niet dragen."

De mening van Van den Bos over de sprint van Del Toro is bekend. Bruyneel tilt er niet zo zwaar aan. "Je kunt zeggen dat hij met zijn sprint de kloof verkleint, maar hij neemt wel bonificatieseconden weg van Roglic. Hij deed niets verkeerd. Ik denk dat dit de manier was om het te doen. Bovendien finishte Roglic niet als derde en pakte hij dus geen bonificatieseconden."

Bruyneel kruipt in het hoofd van Roglic

Voorts viel op hoe relaxed Roglic was na de rit: hij liet uitschijnen dat hij niet streed voor de ritzege. "Ik kan moeilijk geloven dat Roglic in het midden van de rit gezegd zou hebben dat hij niet kan winnen. Deze renners rijden rond aan 80% à 85% van hun mogelijkheden rond tijdens de dag. Je weet niet of je kan winnen tot je aan 95% komt."

Dat Roglic zo ver achteraan in de kopgroep reed in de finale, was omdat hij de benen niet had. "Ik was verrast dat Roglic nog wat een comeback kon maken. Normaal moet je de schade beperken als je de beslissende aanval in de laatste negenhonderd meter niet kunt beantwoorden. Roglic was in staat om nog wat plaatsen en tijd goed te maken. Het was geen catastrofe voor Roglic."

Bruyneel zou roze proberen kwijt te spelen

"Ik zou het roze proberen kwijt te geraken", adviseert Bruyneel Red Bull. "In de gravelrit moet iedereen vooraan zitten, of je nu in het roos rijdt of niet. De dag daarna is het de tijdrit. De volgende rit in lijn voor de klassementsmannen komt er pas in rit 16. Als iemand anders het roze drie à vier dagen wil verdedigen, zou dat Red Bull goed uitkomen. Ik zou dus een ontsnapping laten gaan, maar je ziet het nog zelden."