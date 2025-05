Primoz Roglic verliest roze leiderstrui in de Giro d'Italia na dagje met Wout van Aert in beeld

Primoz Roglic is niet langer de leider in de Giro d'Italia. Hij moet zijn leiderstrui afstaan aan de Italiaan Diego Ulissi.

In het peloton in de Giro d’Italia reed vandaag een zeer bedrijvige Wout van Aert. Onze landgenoot zat duidelijk beter in zijn vel en probeerde een drietal keer weg te geraken, maar dat lieten de andere ploegen niet toe.

Lucas Plapp pakte de ritzege van de dag na een 45 kilometer lange ontsnapping. Wilco Kelderman was goed voor de tweede plaats, Diego Ulissi werd derde.

Van dan af was het aftellen hoelang het zou duren vooraleer Primoz Roglic over de streep bolde. Ulissi hield voldoende over om de leiderstrui over te nemen. Hij heeft 17 seconden op Roglic die derde wordt. De Italiaan Fortunato is op 12 seconden tweede in de rangschikking.

Voor het eerst in vier jaar tijd draagt er weer een Italiaan de roze leiderstrui en dat zal voor een heel feestelijke avond en rit van zondag zorgen in Italië.

Of Primoz Roglic er rouwig om is dat hij de leiderstrui moet afstaan, is maar zeer de vraag. Zo moet zijn ploeg niet meer de hele tijd de controle houden over het peloton.