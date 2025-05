Sarah De Bie verklapt het aan de hele wereld: Wout van Aert heeft heel dure reis geboekt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert is momenteel aan de slag in de Giro d'Italia. Italië is voor hem de favoriete vakantieplek bij uitstek.

Wout van Aert en Sarah De Bie zijn Italiëlovers. Dat werd de voorbije jaren al meer dan eens duidelijk. Ook na deze Giro zal de renner met zijn familie wel nog wat langer blijven plakken in Italië. De liefde voor Italië heeft volgens Sarah De Bie met de overwinningen van Van Aert te maken. “Milaan-Sanremo en Strade Bianche zijn misschien de mooiste zeges, die hij als renner behaald heeft. Wout koerst graag in Italië”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. Binnen twee weken komt onze landgenoot aan in Rome. “Wout heeft bij de beloften al wel twee keer de Wereldbeker-cross van Rome gereden, maar het centrum en de vele trekpleisters heeft hij er nog nooit gezien”, zegt De Bie. “Ik weet zeker dat hij er na de slotrit van deze Giro even aan sightseeing zal willen doen.” En na dit seizoen staat nog een heel dure trip op de agenda, zo verklapt De Bie nog. “Wout heeft ons ingeschreven voor een treinreis met de Oriënt Express naar Venetië. Hij wil niet blijven wachten tot ze daar nog eens een koers organiseren”, lacht ze. Een tripje met de Oriënt Express schijnt een heel mooie ervaring te zijn, maar is ook best prijzig. Met het loon dat Van Aert vangt bij Visma Lease a Bike is dat uiteraard geen probleem.