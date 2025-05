Wout van Aert heeft drukke dag achter de rug, al relativeert hij meteen zelf

Daar was hij dan eindelijk! Wout van Aert beleefde een heel bedrijvige dag in de achtste etappe in de Giro d'Italia.

Tot vandaag kon Wout van Aert maar bitter weinig laten zien in de Giro d’Italia. Vandaag ging het al duidelijk wat beter voor onze landgenoot, al was dat nog niet voldoende om te doen wat hij wou doen.

Niet minder dan drie keer probeerde hij weg te geraken uit het peloton om mee de vlucht op het getouw te zetten, maar elke keer werd hij wel door iemand teruggehaald.

“Het duurde lang voor de vlucht tot stand kwam”, vertelt Van Aert aan Het Nieuwsblad. “Ik probeerde, maar het was niet genoeg om echt voorop te geraken. Vanaf we op bergachtig terrein kwamen, had ik in mijn hoofd al uitgemaakt dat ik het daar niet meer zou gaan proberen.”

Er was duidelijk heel veel volk dat in de vlucht wou geraken. “Het was op deze wegen met veel tegenwind ook ondankbaar om vroeg voorop te geraken. Al snel had ik in de smiezen dat het pas zou lukken op die klim. Mijn pogingen waren dus een beetje tegen beter weten in.”

Van Aert vindt het ook logisch dat men op elkaars wiel springt als iemand voor de ontsnapping kiest. “Dat zou ik ook doen. Het is me gewoon niet gelukt. Het zullen uiteindelijk de mannen met de beste benen geweest zijn die voorop geraakten.”