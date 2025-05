Zo reageert Primoz Roglic nu hij de roze leiderstrui kwijt is in de Giro

Een verrassing mag je het zeker noemen. Primoz Roglic speelde vandaag zijn roze leiderstrui in de Giro d'Italia.

Diego Ulissi is de nieuwe leider in de Giro d’Italia. Het was vier jaar geleden dat een Italiaan nog primus was. Hij was vandaag één van de vroege vluchters in de etappe en pakt de roze trui over van Primoz Roglic.

Het was een warme en zware dag in de Giro, zo gaf de Sloveen achteraf mee in een interview bij Eurosport. Ze moesten de vluchters dan ook laten rijden, klonk het.

Dat Primoz Roglic niet echt rouwig is dat hij de leiderstrui kwijt is, daar twijfelen we niet aan, maar in zoveel woorden zal hij het uiteraard niet zeggen voor de camera's.

“Die jongens waren supersterk”, vertelde hij over de drie vluchters van de dag. “We hebben ons best gedaan. Soms heb je de trui, soms niet. Er komen nog veel dagen aan.”

Veel lijkt het voorlopig niet uit te maken voor de Sloveen. Ook niet wat de volgwagens betreft. Zijn ploegleider blijven voorin meerijden, op de derde stek. En dat is goed, zeker met de Strade Bianche van zondag op de agenda.