Hebben ze te veel kopmannen in de Giro? UAE Team Emirates-XRG legt critici het zwijgen op

UAE Team Emirates-XRG staat er op de tweede rustdag van de Giro het beste voor met de roze trui voor Isaac Del Toro en Juan Ayuso op de tweede plaats. En ook Yates en McNulty staan nog in de top tien.

Vier renners in de top tien van het klassement net de Giro halfweg is. UAE Team Emirates-XRG veroverde net voor de tweede rustdag de roze trui met Isaac Del Toro en staat er bijzonder goed voor.

Grote concurrent Primoz Roglic staat al op ruim twee minuten van Del Toro in het klassement, de Sloveen moet ook een minuut goedmaken op Juan Ayuso. En ook met McNulty en Yates kan er dus nog gespeeld worden.

Critici zoals Thijs Zonneveld denken echter dat iedereen voor eigen rekening rijdt bij de ploeg uit de Emiraten en niemand zijn klassement zal willen opofferen voor iemand anders. Bij UAE Team Emirates-XRG denken ze daar anders over.

UAE ziet meerdere kopmannen als een voordeel

"Op dit moment is de situatie perfect voor ons. Het is aan andere renners om aan te vallen en aan ons om de situatie te verdedigen", zei ploegleider Joxean 'Matxin' Fernandez op een digitale persconferentie van de ploeg.

"We kunnen verschillende tactieken toepassen, met McNulty en Adam Yates kunnen we de rest ook nog onder druk zetten. Maar we kijken vooral naar Del Toro en Ayuso, die op de eerste en tweede plaats in het klassement staan", stelde Matxin nog.