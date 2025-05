Wout van Aert weet al één ding zeker na het afwerken van zijn tijdrit in de Giro

Wout van Aert mocht al vrij vroeg van het startpodium rijden voor zijn tijdrit in de Giro. Hij weet al één ding zeker: hij zal niet winnen.

Met zijn capaciteiten in het werk tegen de klok moet Wout van Aert toch altijd bij het kransje kanshebbers geplaatst worden in een tijdrit. Ook al was zijn vorige tijdrit in de Giro dan wel ferm tegengevallen. Inmiddels is zijn vorm al een stuk verbeterd. Desondanks temperden zowel Van Aert zelf als zijn ploeg Visma-Lease a Bike vooraf de verwachtingen.

Dat was niet helemaal ten onrechte. Nochtans vertrok hij wel met een erg gefocust aangezicht om 14u34 op het startpodium in Lucca. Van Aert zag even later Paul Double voor zich uitrijden en kon even profiteren van de slipstream van de vrij onbekende Britse renner van Team Jayco AlUla. Dat was niet genoeg om aan het eerste tussenpunt de snelste tijd neer te zetten.

Van Aert verliest terrein na eerste tussenpunt

Van Aert was in Ponteletto een drietal seconden trager dan de Nederlander Daan Hoole, die daar de voorlopig beste tijd had geklokt. Het was dus hopen dat Van Aert in het tweede gedeelte van deze tijdrit nog een versnelling in de benen had. Dat bleek niet zo te zijn. Integendeel, het ging de andere kant op: hij verloor meer terrein.

Aangezien hij met de tiende beste tijd passeerde bij het tweede tussenpunt, wist Van Aert dan al dat dit niet zijn dag ging worden. Van het tweede tussenpunt in Asciano was het nog ruim acht kilometer rijden tot aan de finish in Pisa. Het was dus uitkijken of Van Aert toch nog wat overschot had gehouden om eventueel nog tijd te kunnen goedmaken.

Van Aert minstens minuut trager dan winnaar

Van Aert leek het eerder te laten lopen, aangezien hij toch niet meer kon winnen. Hij kwam als voorlopige tiende over de meet, met een tijd die 1'09" trager was dan die van Hoole. Van Aert weet nu al dat hij deze keer niet naar het podium moet als ritwinnaar. Wie dan wel?