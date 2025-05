Allebei geen voorstander: Jonas Vingegaard geeft Remco Evenepoel overschot van gelijk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour eindigt dit jaar opnieuw in Parijs, maar de kans bestaat dat er geen traditionele sprint komt op de Champs-Élysées. Daar is Jonas Vingegaard, net als Remco Evenepoel, geen voorstander van.

Vorig jaar eindigde de Tour door de Olympische Spelen uitzonderlijk niet in Parijs, maar wel in Nice. De organisatie koos ook niet voor een sprint, maar wel voor een tijdrit op de laatste dag. Al zorgde dat niet meer voor verschuivingen in het klassement.

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Tour voor het eerst aankwam op de Champs-Élysées en de organisatie wil dat vieren. Dat door de toevoeging van de kasseihelling naar Montmartre, die ook in de olympische wegrit zat.

Vingegaard geeft Evenepoel gelijk over slotrit Tour

Volgens onder meer Le Parisien wil ASO de renners drie keer de beklimming laten doen, die een kilometer lang is aan gemiddeld 6,5%. Remco Evenepoel liet eerder al weten dat hij geen fan is van de toevoeging van Montmartre.

Ook Jonas Vingegaard sluit zich daar bij aan. "Eerlijk, voor mij hoeft het niet", zegt hij bij HLN. In de olympische wegrit zaten er maar 50 renners meer in koers, in de Tour zullen dat er 150 zijn die positie willen kiezen.

"Dat kan voor meer stress zorgen dan ze eigenlijk willen. Op deze manier zou het kunnen dat de laatste rit plots nog belangrijk is voor het klassement", stelt Vingegaard nog.