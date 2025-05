Johan Museeuw verklaart zijn diskwalificatie in gravelwedstrijd: "Als dat voor hen valsspelen is, oké..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Johan Museeuw werd onlangs gediskwalificeerd in de gravelwedstrijd Marly Grav in Nederland. Nu doet hij zijn verhaal over wat er precies gebeurd is.

In de gravelwedstrijd van Marly Grav werd Johan Museeuw 17de in zijn leeftijdscategorie op de 100 kilometer. Enkele dagen later kreeg de ‘Leeuw van Vlaanderen’ echter een telefoontje van de organisatie dat hij geschrapt werd uit de uitslag.

Museeuw had een stuk van het parcours afgesneden, maar daar was volgens hem een duidelijke reden voor. De organisatie had volgens Museeuw te veel mensen op het parcours toegelaten, waardoor er een opstopping kwam.

Museeuw sneed stuk van parcours af

"We hebben daar een halfuur stilgestaan, minstens. En dan ben ik gewoon doorgereden. Ik heb geprobeerd om verder te fietsen, maar dat was blijkbaar niet op het parcours", zegt Museeuw bij Het Nieuwsblad.

Toen hij stilstond heeft Museeuw geprobeerd om door een bos te rijden, zonder dat hij moest stilstaan. Maar zo verliet hij wel het officiële parcours en dat mocht blijkbaar niet. "Als dat voor hen valsspelen is, oké…"

Museeuw kan het ook allemaal relativeren, hij doet het vooral voor de fun. Wat zijn plaats of resultaat dan is, maakt hem dan ook weinig uit. Daarom heeft hij ook niet geprotesteerd over zijn diskwalificatie.