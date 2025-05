Jonas Vingegaard begrijpt niet wat hem overkwam: "Vind het raar hoe dat ging"

Jonas Vingegaard kwam in de vijfde etappe van Parijs-Nice ten val en ging een dag later niet meer van start. Achteraf bleek dat de Deen nog zo'n 100 kilometer met hersenschudding had doorgereden.

Sinds 2021 is er een protocol als er sprake of vermoeden is van een hersenschudding bij een renner na een valpartij. Dan moet er gecontroleerd worden of een renner nog in staat is om verder te rijden na een val op zijn hoofd.

Bij zijn valpartij in Parijs-Nice is Jonas Vingegaard niet gecontroleerd op een mogelijke hersenschudding. Nochtans was de bril van de Deen wel gebroken en had Vingegaard ook een hoofdwonde.

Vingegaard over hersenschudding in Parijs-Nice

"Ik vind het raar hoe dat ging", zei Vingegaard tijdens een digitale persconferentie. "Het hielp niet dat de dokter niet direct bij me was na mijn valpartij, maar later ben ik er op eigen initiatief naartoe gegaan."

"Toen zijn er ook geen tests uitgevoerd voor een hersenschudding. Misschien moet het protocol aangepast worden zodat elke atleet met hoofdwonden deze tests ondergaat", stelt Vingegaard voor.

De Deen had ook veel last van zijn hersenschudding. "De eerste drie à vier dagen moest ik steeds anderhalf uur slapen als ik een uurtje wakker was geweest." Ook toen hij voor het eerst weer ging fietsen was Vingegaard misselijk.