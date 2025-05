Tour legt kritiek van Evenepoel en Vingegaard naast zich neer: "Jullie zijn gewoon poppetjes"

De slotrit van de Tour zal er dit jaar anders uitzien met drie passages over de klim van Montmartre. Ondanks kritiek van onder meer Evenepoel en Vingegaard.

De beklimming van Montmartre trok bijzonder veel publiek naar Parijs tijdens de Olympische Spelen en dat heeft de organisatie van de Tour gezien. Daarom besliste ASO ook om de beklimming in het parcours van de slotrit te leggen.

"Het was inderdaad een saaie bedoening, dus er mocht wel iets veranderen", zegt ex-renner Jurgen Van den Broeck bij Sporza Daily. "Als klassementsman kun je er potentieel wel de Tour verliezen, zeker als de top 3 voor die etappe nog dicht bij elkaar ligt."

Evenepoel en Vingegaard vinden de toevoeging van Montmartre onnodig, maar hun kritiek valt op een koude steen. "Het is brood en spelen. Evenepoel en Vingegaard lieten zich al kritisch uit, maar tegen hen zeg ik: jullie zijn gewoon poppetjes. Puppets on a string", zegt commentator Christoph Vandegoor.

Komt er wel spektakel op Montmartre?

Als is het maar de vraag of het verwachte spektakel er wel zal komen in de slotrit van de Tour. "Het kan nog altijd een veredelde trainingstocht worden", zegt Gert Steegmans. "De renners kunnen onder elkaar afspreken: we pakken geen risico's en rijden rustig naar boven."

Iemand zoals Van der Poel zal wellicht wel zijn kans ruiken. De laatste beklimming van Montmartre ligt op amper zes kilometer van de streep, perfect om nog een korte solo uit de benen te schudden.