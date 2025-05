🎥 VIDEO - Italiaanse wielerfan gaat helemaal uit zijn dak door wat Mads Pedersen doet

Mads Pedersen heeft de Giro d'Italia dit jaar al heel wat kleur gegeven. En dat weten de Italiaanse fans enorm te appreciëren.

Dat het wielrennen in Italië bijzonder populair is, is deze week nog maar eens bewezen. Een Italiaanse wielerfan ging helemaal in extase na een knappe daad van Mads Pedersen.

Italianen houden wel van wielerhelden. Mannen als Primoz Roglic, Mads Pedersen en Wout van Aert die de Giro kleuren worden er op handen gedragen door de fans.

Een Italiaanse fan trok naar Lidl-Trek en wachtte er Mads Pedersen op om met de Deen op de foto te gaan. Maar hij kreeg nog wat extra.

Pedersen gaf de fan zijn ciclamino-trui en dat zorgde voor ongelofelijke emoties die de man prompt deelde met zijn vader die hij videobelde.

“Papa, antwoord toch…. Marta, hij heeft me de ciclamino-trui gegeven!”, klinkt het. Bekijk vooral de beelden hieronder. Knap om te zien hoe gepassioneerd de man reageert!