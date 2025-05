🎥 Wout van Aert loodst Olav Kooij naar de zege: "Of ik te vroeg op kop zat?"

De twaalfde etappe in de Giro d’Italia bracht de renners van Modena naar Viadana. De vluchters van de dag werden al vroeg weer ingehaald door het peloton.

Affini en Van Aert waren al druk bezig met de lead-out in de slotkilometers, maar moesten even wachten tot hun sprinter kon aansluiten. Van Aert moest al van op meer dan 1 kilometer op kop aangaan.

Hij zette Kooij af na de laatste, gevaarlijke bocht waarna de Nederlander het niet zonder moeite afmaakte. Een deugddoende zege voor de Nederlander, maar ook voor Van Aert.

“Op het juiste moment kwam Edoardo Affini in en die trok een ongelofelijke streep. Op die manier was het uit elkaar getrokken en kon ik mijn inspanning goed timen”, klinkt het bij Sporza.

Nochtans leek Van Aert te vroeg op kop te zitten. “Olav coachte me goed. Ik heb me dan een klein beetje ingehouden om het tot de bocht te rekken. Twee seconden de benen stilhouden en dan het laatste eruit.”

De opluchting is bijzonder groot. “Voor de sprinters was het nog niet de leukste Giro. Er zijn weinig kansen en zeker in het begin was het lang wachten op de volgende kans”, besluit onze landgenoot.

