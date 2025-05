Boonen kan het zich echt niet voorstellen met Pogacar: "Maar met die mannen weet je nooit"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De organisatie van de Tour de France besliste om het parcours van de slotetappe te veranderen. Volgens Tom Boonen zal dat niet heel veel veranderen.

Tom Boonen won in 2004 op de Champs-Elysées. Die slotetappe is en blijft voor hem het officieuze wereldkampioenschap voor de sprinters. Ook de passage op Montmartre zal daar volgens hem niets aan veranderen.

“De sprintersploegen gaan daar in principe wel gecontroleerd naar boven kunnen rijden. Alleen gaan ook de klassementsploegen op hetzelfde moment vooraan willen zitten om valpartijen te vermijden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De ploegen zullen geen afspraak maken om het rustig te houden, omdat iedereen zijn belangen heeft. “Zeker de laatste keer gaan ze in volle sprintvoorbereiding zitten. Dan kunnen ze onmogelijk rustig naar boven rijden. Want het is ook niet breed, hè.”

Toch verwacht Boonen dat alles op een sprint zal uitdraaien, zoals het vroeger het geval was. “Maar dat de klassementsmannen daar nog iets gaan proberen, geloof ik niet, tenzij het nog om seconden gaat om de Tour te winnen.”

Dat er wat extra spanning komt vindt Boonen wel mooi. “Ik verwacht niet dat iemand als Pogacar het gaat verpesten voor de sprinters, al weet je met die mannen nooit - ’t zijn speciaal gasten”, besluit hij.