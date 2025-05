Grenzen verleggen en traditie breken? Dit denkt Jurgen Van den Broeck over Tour in Montmartre

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is een stevige verrassing, dat de Tour de France door Montmartre zal rijden. Ex-prof Jurgen Van den Broeck zegt wat hij ervan denkt.

De wielersport is in principe een vrij conservatief bastion, maar de Tour de France gaat dit jaar voor een stevige verandering. In de slotetappe zal er drie keer op Montmartre geklommen worden.

Deze aanpassing komt er ongetwijfeld door het succes dat de wegrit in Parijs had tijdens de Olympische Spelen. Heel wat renners vinden het echter geen goede keuze, vooral voor de veiligheid, klinkt het.

“Je kunt je afvragen of dit bij de koers hoort, net zoals bij de gravelritten. Maar het wielrennen is geëvolueerd”, zegt ex-profwielrenner Jurgen Van den Broeck bij Sporza.

Van den Broeck reed in het verleden mee voor het klassement in de Tour en weet hoe stresserend dat is. Zeker als die slotetappe plots een totaal andere invulling krijgt.

“Die stress is het vervelendste. Terwijl die slotdag een dag was dat je relaxed kon koersen. Er kon niet veel meer gebeuren”, gaat hij verder.

Toch verwacht Van den Broeck er eerlijk gezegd wel wat van. Hij vermoedt dan ook dat het niet bij deze ene keer zal blijven. “Als het een succes wordt, zullen ze wel zeggen: verdomme, ja, we houden die passage er gewoon in.”