📷 Evenepoel pakt uit met opvallende teksten, maar daar is een logische verklaring voor

Remco Evenepoel is zich op dit moment aan het voorbereiden in Spanje op de tweede fase van zijn seizoen. In de titels van zijn trainingsritten eert Evenepoel een overleden Franse rapper waar hij fan van is.

Na zijn comeback met de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië nam Remco Evenepoel even een pauze, maar ondertussen is hij weer aan het trainen. Dat doet Evenepoel net als heel veel renners, onder meer Vingegaard, Pogacar en Nys, in de Sierra Nevada. Daar werkt de olympische kampioen toe naar de Tour, al komt hij op 8 juni ook aan de start van de Dauphiné. Evenepoel eert overleden Franse rapper Zijn trainingsritten gaf Evenepoel de afgelopen dagen allemaal een Franse titel en dat is niet toevallig. Daarmee eert Evenepoel de Franse rapper Werenoi, die afgelopen zaterdag op 31-jarige leeftijd overleed. Dinsdag schreef Evenepoel bij zijn trainingsrit: "La réussite se compte en années, les défaites en heures (Succes meet je in jaren, nederlagen in uren)." Dat is een zin uit het nummer 'Chemin d’or' van Werenoi. Evenepoel blijft tot kort voor de start van de Dauphiné in Spanje, in Frankrijk staat dan een eerste confrontatie met Vingegaard en Pogacar in een rittenkoers op het programma. Daarna volgt nog een korte stage, de twee BK's en daarna de Tour.