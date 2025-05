"Alles draait om ervaringen creëren": Cavendish doet opmerkelijke toekomstplannen uit de doeken

Mark Cavendish is vorige week 40 jaar geworden. Van het zwart gat na zijn carrière zal geen sprake zijn, al mist hij het wielrennen wel duidelijk.

Mark Cavendish zette vorig jaar een punt achter zijn carrière. Meer dan twintig jaar was hij in de koerswereld op stap met zijn ploegmaten en dat mist hij op dit moment wel.

Hij blijft alles wel van dichtbij opvolgen, al is hij ook blij dat hij geen renner meer is toen hij deze week moest vernemen dat de helling van Montmartre in de slotetappe van de Tour de France komt.

Veel contact met de huidige renners heeft hij niet meer. Samen met echtgenote Peta blijft het bedrijf achter zijn figuur bijzonder goed draaien. Hij wordt ambassadeur voor Airbnb.

“Ik verbind mijn naam niet zomaar aan hen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Als renner slapen we te vaak in onpersoonlijke hotels, waar je met niemand een echt contact maakt. Er is toch niets mooier dan in een thuis terecht te komen.”

“Eerlijk, Peta en ik overwegen om zelf ooit ook onze woning open te stellen. Waarom niet, hé? Je kan als journalist toch ook de Tour via Airbnb volgen. Alles draait om ervaringen creëren”, besluit Cavendish.