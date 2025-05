"Ik wil vloeken!": Fantastische commentaar voor wat Wout van Aert doet

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert loodste Olav Kooij donderdag naar de sprintzege in de Giro. Like a boss, zoals we zeggen, deed onze landgenoot het.

Er stond donderdag in de Giro geen maat op de ploeg van Visma Lease a Bike. Olav Kooij pakte een prachtige overwinning in de sprint, al had hij die vooral aan zijn ploegmaten te danken.

Edoardo Affini zette de trein op de rails, Wout van Aert ging er als een tgv van door tot op goed 250 meter van de aankomst om Kooij perfect af te zetten.

Ex-sprinter Adam Blythe was enorm onder de indruk van wat hij zag, zo vertelde hij bij TNT Sports over het werk dat Visma Lease a Bike verzette.

“Affini deed vanaf 2 kilometer te gaan tot aan de vod. Van Aert deed het vanaf 1 kilometer te gaan tot 250 meter voor de streep. We weten dat hij sterk is, maar om zo uit de bocht te accelereren na 500 meter in de wind te zitten”, vertelt hij.

En hij ging nog een beetje verder in zijn analyse, maar kon zich gelukkig nog een klein beetje inhouden over Wout van Aert. “Ik wil vloeken, zo indrukwekkend is het.”

Ook Robby McEwen keek zijn ogen uit. “We zeiden vanaf het begin van de Giro, toen de startlijst bekend werd, dat Kooij intrinsiek de snelste man in dit veld is. Maar je hebt meer nodig dan dat om te winnen. Of je hebt geluk nodig, of een snufje Wout.”