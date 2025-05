Olav Kooij schaart zich in illustere top drie: "Het is gewoon bizar én angstaanjagend"

De ritzege van Olav Kooij donderdag in de Giro blijft verbazen. Ook ex-renner en wielerjournalist Thijs Zonneveld was danig onder de indruk.

Olav Kooij heeft de twaalfde rit van de Giro gewonnen. Dat deed hij na een fantastische lead-out van Wout van Aert en Edoardo Affini. De Nederlander bereikte een straffe mijlpaal.

Het is al zijn veertigste overwinning uit zijn carrière. En dat voor iemand die amper 23 jaar oud is. In het moderne wielrennen doen er maar twee namen beter.

“In het moderne wielrennen heb je alleen Peter Sagan en Tadej Pogacar die al zoveel konden winnen op zo'n jonge leeftijd”, zegt Zonneveld in de podcast In De Waaier.

“Maar dat je al zoveel wint, terwijl je nog zo jong bent, is gewoon bizar. We staan er gewoon niet echt bij stil en het is ook niet normaal dat Kooij alweer wint in de Giro”, gaat hij verder.

Zonneveld kan met zijn lof voor zijn landgenoot geen weg. “Ik schaar hem wel in het rijtje Tim Merlier, Jasper Philipsen en Jonathan Milan, en dat is het ook. Hij is gewoon zo snel, en dat ook overal.”

Elke rittenkoers waar Kooij heengaat pakt hij een zege. Alleen is het jammer voor Van Aert en co dat hij volgend seizoen zal vertrekken. “Dit is wel echt angstaanjagend, alleen veel gaan we het niet meer zien, aangezien Kooij waarschijnlijk naar Decathlon AG2R La Mondiale trekt, waar hij ook een échte sprinttrein krijgt.”