Ploegmaat van Mathieu van der Poel is duidelijk: "Op termijn wil ik zelf finales rijden"

Alpecin-Deceuninck blijft het bijzonder goed doen dit seizoen. In de Giro d'Italia had het met Kaden Groves ook al een sprintoverwinning.

Mathieu van der Poel domineerde het klassieke voorjaar en zette de naam van Alpecin-Deceuninck meer dan eens in de kijker. Kaden Groves deed dat nu ook in de Giro.

Hij pakte de etappe in Napels, maar donderdag kwam een nieuwe sprintzege er niet. Groves moest vrede nemen met de vijfde plaats. Lead-out Fabio Van den Bossche probeerde nochtans hemel en aarde te verzetten.

Het is uitkijken wat onze landgenoot na dit seizoen zal doen. Zijn contract loopt immers af bij de ploeg van Mathieu van der Poel en co.

“Mijn manager is volop bezig met mijn toekomst en na de Giro ga ik dat ook van dichtbij bekijken. Ik vind van mezelf dat ik dit seizoen enkele stappen heb gezet. En dat wil ik blijven doen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Want Van den Bossche heeft ook zijn plannen. “Ik koester de ambities om op termijn meer finales te rijden. In de grote koersen is dit uiteraard in functie van de kopmannen, maar in de kleinere koersen, waar er meer open wordt gekoerst, liggen er voor mij kansen.”