Visma Lease a Bike neemt heel belangrijke beslissing over Christophe Laporte

Christophe Laporte kwam dit seizoen nog niet in actie. De renner van Visma Lease a Bike sukkelt met ziekte.

Christophe Laporte sukkelt met een langdurige periode van ziekte. Van verbetering lijkt er helemaal geen sprake te zijn. Daardoor neemt Visma Lease a Bike een belangrijk besluit.

Laporte, die met een vervelend virus zou gekampt hebben, zal deze zomer niet deelnemen aan de Tour de France, zo schrijft de Franse krant L’Equipe in haar berichtgeving.

“Helaas is hij er al een tijdje uit, omdat hij de hele klassiekercampagne al had gemist, en zal hij niet fit zijn voor de Tour”, laat Grischa Niermann weten aan de Franse krant.

“Wij hopen dat hij zo snel mogelijk weer fit is en weer goed kan trainen, maar voorlopig is het nog niet 100 procent. Hij verbetert echt heel langzaam.”

Het herstel kost blijkbaar de nodige tijd. “Veel langer dan we zouden willen en langer dan hij zou willen, maar zo is het leven. Het frustrerende is dat we niet kunnen voorspellen hoe lang het gaat duren, wat het mentaal lastig maakt.”