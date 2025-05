🎥 Welke controversiële zet van renner van Belgische ploeg heeft Michael Boogerd in vuur en vlam gezet? "Begrijp dit echt niet"

Michael Boogerd heeft het niet begrepen op één van de renners die een Belgische ploeg vertegenwoordigt in de Giro. Boogerd kan niet leven met een zet van Louis Meintjes.

Nadat de vlucht waar Wout van Aert en Fabio Van den Bossche voor waakhond speelden op niets uitdraaide, ontstond tijdens de veertiende etappe van de Giro een nieuwe ontsnapping. Een paar Italianen die altijd wel willen koersen, een sterke beer als Kasper Asgreen en een routinier als Meintjes waren mee: dat zag er prima uit.

Boogerd noemt Meintjes 'anti-renner'

Met nog 155 kilometer te gaan vond Meintjes toch dat het aangewezen was om niet mee te rijden: hij haakte af. Michael Boogerd was als co-commentator bij Eurosport hard voor de renner van Intermarché-Wanty. "Nou, dit is toch niet te filmen. Kom op, zeg. Wat een anti-renner, zeg. Sorry dat ik het zeg. Taco van der Hoorn scheldt hem dadelijk helemaal verrot en terecht."

Van der Hoorn, de ploegmaat van Meintjes, had in een eerdere fase er alles aan gedaan om in de ontsnapping te zitten. Wat de Nederlander niet lukte, lukte zijn ploegmaat wel. Alleen was het blijkbaar niet van harte. "Dan zit je mee", foeterde Boogerd verder. Neen, dit was geen actie die de oud-renner met twee Tourritzeges achter zijn naam kon appreciëren.

Bron voor de video: Discovery+ https://www.discoveryplus.com/nl/sport?utm_campaign=NL-EU-D1-WBD-C11-PR-CAM-AW-W-Cycling-Giro-230426-NA&utm_medium=referral&utm_source=pr.com&utm_content=text-paid-prcom-id1

De andere commentator opperde nog dat het vanuit het standpunt van Meintjes nog wel begrijpelijk was, aangezien hij mogelijk ook ambities heeft in het klassement. "Nee, joh", repliceerde Boogerd. "Ik begrijp dit echt niet. Wat wil hij dan? Elfde worden in de Giro?" Dat zou al een succes zijn, want momenteel staat Meintjes 23ste in het klassement.

Boogerd bestudeert ook lichaamstaal

Ook het overleg tussen de renner en zijn ploegleider kwam nog even in beeld. Boogerd greep de gelegenheid aan om de lichaamstaal van de renner te bestuderen. "Hij heeft nog iets van: ik zat maar per ongeluk mee, hier word ik niet voor betaald."