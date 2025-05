🎥 Wout van Aert zorgt voor verbazing, maar verschillende Belgen moeten zich naar de haren grijpen

Wout van Aert heeft voor verbazing gezorgd in de Giro. Hij zou aan de finish in de sprint kandidaat-ritwinnaar kunnen zijn als ploegmaat Kooij er niet meer aanhangt, maar heeft geprobeerd om in de vlucht van de dag te zitten.

Het publiek in Italië heeft dus Wout van Aert te zien gekregen die attent voorin reed. Na de start van de veertiende etappe in Treviso was hij één van de renners die vaak vooraan te vinden was, samen met onder andere Dries De Bondt en Kasper Asgreen. Een Van Aert in de kopgroep: daar stonden wel wat mensen van te kijken. Hij was een opvallende aanwezige vooraan.

Dat blijkt ook uit een tweet van Eurosport Nederland, dat berichtte over de ontwikkelingen in de aanvangsfase van de etappe. "Krijgen we in deze voorlopig vlakke etappe een heel interessante kopgroep met namen als Van Aert en Van der Hoorn?!" De leestekens zeggen voldoende: zeker niet iedereen had verwacht dat Van Aert mee in de aanval zou gaan.

Boogerd onder de indruk van groep met Van Aert

Ook co-commentator Michael Boogerd was best onder de indruk van wat zich afspeelde. "Ja, hier zitten toch wel wat namen bij", merkte de Nederlandse ex-wielrenner op. "Mannen die bekend zijn om het harde fietsen." De samenstelling van de kopgroep bleef ook aandikken. Landgenoten als Quinten Hermans, Fabio Van den Bossche en Stan Dewulf maakten nog de sprong.

🚴🇮🇹 | Krijgen we in deze voorlopig vlakke etappe een heel interessante kopgroep met namen als Van Aert en Van der Hoorn?! 😱😱 #giroditalia



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 24, 2025

Dit zag er vanuit Belgisch oogpunt natuurlijk een heerlijk groepje uit om mee door te gaan. Maar helaas! Van Aert en Van den Bossche keken toch wat de kat uit de boom, kwestie van niet te vroeg te veel energie te verspelen. En in het peloton begonnen een paar ploegen te jagen. Zo werd deze poging tot ontsnapping tenietgedaan.

Van Aert moet overschot houden voor finale

Er ontstond wel snel een nieuwe kopgroep. Die kreeg wel de zegen van het peloton, maar daar zat geen enkele Belg bij. Het had dus veel mooier kunnen zijn. In het geval van Wout van Aert wordt het wel uitkijken hoeveel overschot hij straks nog zal hebben in de finale.