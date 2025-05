Confronterend? Heijboer legt uit waarom renner van Visma Lease a Bike nooit een topper zal worden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bij Visma Lease a Bike is lang niet iedereen die grote winnaar. En dat hoeft voor sommigen ook helemaal niet.

Wilco Kelderman rijdt voor Visma Lease a Bike. Hij heeft vier overwinningen in zijn carrière gepakt, maar nooit op het niveau van de WorldTour. Daar pakte hij wel 159 keer uit met een plaatsje in de top tien.

Maar blijkbaar doet het de Nederlander niet veel. Hij is blij met zijn mooie job, zijn vrouw en twee kinderen. “Daardoor ben ik een gelukkig mens. Daar gaat een wedstrijd winnen helemaal niets aan veranderen”, vertelt hij aan de Volkskrant.

Dat hij die ambitie niet heeft staat hem een contractverlenging bij Visma Lease a Bike niet in de weg. Head of Performance Mathieu Heijboer zegt waar het op staat.

“Ik heb een zwak voor hem, want het is een lieve jongen. Misschien wel iets te lief. Zijn ego ontbreekt totaal. Hij heeft niet de wil om te winnen die je verwacht bij een topsporter. Bij hem is dat geen drijfveer”, klinkt het.

Kelderman voert zijn taak als knecht perfect uit en hij coacht ook de jonge renners binnen het team. “Dat doet hij fantastisch, maar natuurlijk gunnen we het hem allemaal dat hij wel een keertje in de spotlights staat”, besluit Heijboer.