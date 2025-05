"Wout maakte een foutje": Pedersen zegt waar Van Aert de Girorit verloor

Wout van Aert moest vrijdag vrede nemen met de tweede plaats in de dertiende etappe van de Giro. Mads Pedersen was opnieuw de beste.

Voor de vierde keer al won Mads Pedersen een etappe in de Giro d’Italia van 2025. Wout van Aert moest net als in de openingsrit genoegen nemen met een tweede plek.

Voor Pedersen was het een ongelofelijke overwinning. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik geniet gewoon van de strijd met Wout van Aert”, vertelt hij bij Sporza.

De Deen heeft heel veel lof voor zijn tegenstander. “Hij is zo'n klassevolle renner. Het is een eer om tegen Wout te bikkelen. Ik wil hem bedanken voor de gevechten, nu en in de toekomst.”

Al voelde hij ook heel goed aan waar Van Aert in de fout ging in de dertiende etappe. “Ik zag dat Wout een foutje had gemaakt op die klim waar Ineos doortrok, of hij stond er toch geblokkeerd. Ik zat zelf ook wat ver, maar hij moest een gat dichten en dat heeft wellicht krachten gekost.”

Voor Pedersen maakt het niet uit hoeveel keer hij wint. Elke zege is belangrijk en mooi, zeker als je tegen een klasbak als Wout van Aert kan winnen.