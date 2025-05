Had Visma-Lease a Bike moeten wachten na massale val? Del Toro is duidelijk over Van Aert en co



Volg Wielerkrant nu via Instagram! Als een van de enige klassementsrenners kwam roze trui Isaac Del Toro wel in het eerste peloton over de meet en verstevigde zo zijn leiderstrui. En dat dankzij Visma-Lease a Bike. Roze trui Isaac Del Toro was niet ontsnapt aan de zware valpartij op iets meer dan 20 kilometer van de streep. De Mexicaan ging achter de renners van Lidl-Trek tegen de grond toen iemand zijn achterwiel aantikte. Door de regen lag een bocht op kasseitjes er spekglad bij. "Ze hebben ons proberen te waarschuwen, maar die bocht was zo glad. Het circuit was waarschijnlijk niet te gevaarlijk, maar met het water wel", zei de Mexicaan bij Sporza. Begrip Del Toro voor Visma-Lease a Bike Del Toro zat wel snel weer op de fiets en kon nog terugkeren in het eerste peloton. Daar bleef Visma-Lease a Bike op kop knallen voor sprinter Olav Kooij én klassementsman Simon Yates, die nu de eerste achtervolger is van Del Toro op 1'20". Bij de roze trui was er begrip voor de actie van Visma-Lease a Bike op door te rijden. "Zij waren toen al op kop aan het rijden. Ze hebben een plan opgemaakt. Als iemand valt, is dat niet normaal, maar het maakt deel uit van de koers." Dankzij Van Aert en co liep Del Toro nog eens 48 seconden uit op zijn ploegmaat Juan Ayuso en Primoz Roglic. Zij volgen nu al op 1'26" en 2'23" van de Mexicaan, die dus met een ruime marge de slotweek kan aanvatten.



