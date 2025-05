Vingegaard heeft opnieuw een boodschap over de prestaties van Van Aert en voorspelt de Tour de France van Wout

Jonas Vingegaard heeft opnieuw een boodschap die hij met de wereld wil delen over Wout van Aert. Die zal op hoog niveau presteren in de Tour, verzekert zijn ploegmaat.

Jonas Vingegaard loofde de prestaties van Wout van Aert onlangs al in de Giro. Nu heeft de tweevoudig Tourwinnaar het bij de Engelstalige betaalzender TNT Sports opnieuw over Van Aert. De Deen benadrukt nog een keertje dat Van Aert geen ideale voorbereiding kende op de Giro en dit wel degelijk een effect heeft gehad op hem.

"Het is heel indrukwekkend wat hij doet", prijst Vingegaard zijn ploegmaat de zevende hemel in. "Ik weet dat hij ziek was in aanloop naar de Giro. Het is dus mooi om te zien dat hij terug kon komen en dat hij al een etappe gewonnen heeft. We kijken hier elke dag op televisie naar de Giro, na de training.' Dan heeft Vingegaard het over de Tour-kern die op stage is op de Sierra Nevada.

Ploegmaats hebben triomf Van Aert gemist

Op die recente persconferentie zei Vingegaard wel dat ze in Andalusië nog aan het trainen waren op het moment dat Van Aert zijn ritzege behaalde. Dat moment hebben ze dus niet voor de televisie meegemaakt. Vingegaard zal het wel toejuichten dat het beter gaat met Van Aert. Dat kan immers een belangrijke pion worden in de Tour van 2025.

"Ik denk dat iedereen in het verleden wel gezien heeft tot wat Wout in staat is als hij op zijn best is. Het spreekt voor zich dat het leuk is om te zien hoe hij nu presteert in de Giro. Ik ben vrij zeker dat hij een superhoog niveau zal halen in de Tour de France", heeft Vingegaard daar vertrouwen in. "Ik kijk er naar uit om opnieuw aan zijn zijde te koersen."

Vingegaard moet opnieuw Pogacar bekampen

Als Van Aert een sterke Tour kan rijden, verhoogt dat ook sowieso de kansen van Vingegaard om voor een derde keer de eindzege te pakken in Parijs. Zelf opteert hij dit jaar voor een lange trainingsperiode, in de hoop dat dit hem kan helpen om Tadej Pogacar te verslaan.